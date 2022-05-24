Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 31 мая. Его ввели после начал специальной операции в феврале.

Ограничение распространилось на аэропорты Анапы, Брянска, Липецка, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Москвы и Ставрополя.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее россиянам рассказали, что в Краснодарский край помимо самолетов можно добраться на автобусах, автомобилях или железнодорожном транспорте.