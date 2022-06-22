Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 30 июня. Его ввели после начала специальной операции на Украине в феврале. Ограничение распространилось на аэропорты Брянска, Липецка, Элисты, Анапы, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону и Элисты.

Отечественным авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Волгограда и Ставрополя.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.