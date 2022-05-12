Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 19 мая. Его ввели в феврале. Он распространился на аэропорты Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Воронежа, Белгорода, Краснодара, Симферополя, Липецка, Брянска и Анапы.

«Обо всех изменениях в расписании работы авиакомпаний и аэропортов следует уточнять на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Сочи.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщал, что отечественные туристы начали массово отменять бронирования в гостиницах Крыма на май и июнь после рассылок авиакомпаний об отмене рейсов.