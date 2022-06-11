facebook_pixel
    11 июня 2022, 10:20

    Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

    Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг России до 18 июня

    Максим Зинкин

    Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

    Запрет будет действовать до 03:45 18 июня. Его ввели после начала специальной операции на Украине в феврале.

    Ограничение распространилось на аэропорты Белгорода, Краснодара, Симферополя, Липецка, Брянска, Анапы, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска и Воронежа.

    Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Волгограда и Ставрополя.

    «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

    Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

    Накануне сообщалось, что 20% российских туристов посетят Санкт-Петербург на День России, 12 июня.