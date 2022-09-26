Ограничение полетов на юг России продлили до 4 октября | 360°

Общество 26 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

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Viber Ограничение полетов на юг России продлили до 4 октября Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг России до 4 октября РИА «Новости»

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Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 4 октября. Его ввели в феврале, после начала специальной операции на Украине.

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Ограничение распространилось на аэропорты Белгорода, Курска, Симферополя, Анапы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Элисты, Липецка и Краснодара, Брянска и Геленджика. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Ставрополя, Сочи, Волгограда и Минеральных Вод.

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«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказывал «360», что разбор самолетов на запчасти для обслуживания авиационного парка позволит ближайшие несколько лет поддерживать стабильное авиасообщение в России.

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