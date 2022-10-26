Ограничение полетов на юг России продлили до 3 ноября | 360°

Общество 26 октября 2022, 09:33 Ограничение полетов на юг России продлили до 3 ноября Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг России до 3 ноября РИА "Новости"

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Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 3 ноября. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 3 ноября. Его ввели в феврале, после начала специальной операции на Украине.

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Ограничение распространилось на аэропорты Липецка, Воронежа, Симферополя, Элисты, Геленджика, Брянска, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Курска и Анапы.

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«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Руководитель аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщал «360», что разбор самолетов на запчасти для обслуживания авиационного парка позволит России еще ближайшие несколько лет поддерживать стабильное авиасообщение внутри страны.