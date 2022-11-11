Общество 11 ноября 2022, 09:22 Ограничение полетов на юг России продлили до 21 ноября Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг страны до 21 ноября

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Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 21 ноября. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет продлится до 03:45 21 ноября. Его ввели после начала специальной операции на Украине в феврале. Ограничение распространилось на аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска, Краснодара, Липецка, Курска, Симферополя, Элисты, Геленджика, Анапы и Белгорода. В связи с этим российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Минеральных вод, Москвы, Ставрополя и Волгограда.

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Официальные сайты аэропортов и авиакомпаний сообщат обо всех изменениях в расписании работы, напомнили в ведомстве. При этом остальные отечественные аэропорты работают с пассажирами в штатном режиме.

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Ранее стало, что несколько российских авиакомпаний перешли на отечественную систему онлайн-бронирования билетов вместо западной.