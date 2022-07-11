Ограничение полетов на юг России продлили до 18 июля

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Теперь запрет будет действовать до 03:45 18 июля, сообщили на сайте ведомства.

Полеты временно ограничили в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — добавила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты на юге страны закрыли 24 февраля, после начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничение полетов постоянно продлевали. В последний раз — до 12 июля.