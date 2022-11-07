Ограничение полетов на юг России продлили до 15 ноября | 360°

Общество 07 ноября 2022, 09:26 Ограничение полетов на юг России продлили до 15 ноября Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг России до 15 ноября РИА "Новости"

Читать 360tv в

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 15 ноября. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 15 ноября. Его ввели после начала специальной операции на Украине в феврале.

Реклама

Ограничение распространилось на аэропорты Симферополя, Липецка, Краснодара, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брянска, Геленджика, Белгорода, Элисты и Анапы. В связи с этим российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Ставрополя, Минеральных вод, Волгограда и Сочи.

Реклама

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах», — говорится в сообщении Росавиации.

Остальные отечественные воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ряд авиакомпаний в РФ перешли на российскую систему онлайн-бронирования билетов взамен западной.