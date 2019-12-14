Ограничение по весу для покорителей Луны не удивило космонавтов
«Вес тела всегда ограничен у космонавтов. Сейчас тоже есть ограничение тела у космонавтов. Соответственно, космонавты могут быть определенной массы, человек с большей массы не проходит», — отметил он.
Еще на этапе отбора отчисляют космонавтов с массой тела, которая превышает установленные нормы.
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«В этом ничего нового нет. Это всегда есть и, скорее всего, так будет. По крайней мере, в обозримом будущем», — добавил Борисенко.
Ранее стало известно, что увесистых покорителей космоса не возьмут на Луну. На космический корабль «Орел» не разрешат подняться космонавтам с весом больше 70 килограммов. Он имеет ограничения на суммарную массу — 420 килограммов. В общую сумму включаются четыре члена экипажа и 100 килограммов собственного груза. Летный скафандр «Сокол-М», который разрабатывают для «Орла», весит 10 килограммов. Соответственно, масса каждого космонавта вместе со скафандром не должна превышать 80 килограммов.
Сейчас в отряд российских космонавтов берут профессионалов весом от 50 до 90 килограммов.