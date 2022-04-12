Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 19 апреля

Режим временного ограничения полетов в несколько аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 19 апреля. Об это заявили в Росавиации.

Ограничения продолжат действовать до 03:45 19 апреля на полеты в 11 российских аэропортов. Среди них — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиаперевозчикам рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, использовать аэропорты Сочи, Москвы, Ставрополя, Волгограда и Минеральных Вод.

«Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно», — подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве также посоветовали уточнять изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.