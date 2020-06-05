Ограбленная эскортница передумала подавать заявление в полицию в Москве

По словам девушки, у нее украли дорогое кольцо в одном из номеров отеля на Тверской улице. В ходе допроса москвичке стало ясно, что всех деталей утаить не удастся и она отказалась от дальнейшего общения со следователем.

«Видимо девушка очень засмущалась, что все-таки придется рассказывать полицейским о своей специальности и передумала подавать заявление», — предположил инсайдер.

По данным издания, несмотря на это, стражи правопорядка попытаются найти вора и помочь пострадавшей.