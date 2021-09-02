В РДШ сочли неслучайной оговорку Путина о Семилетней войне

Оговорка российского лидера Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, считает председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева. Это мог быть педагогический прием для проверки знаний участников урока.

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — сказала Медведева в беседе с РИА «Новости».

Такой прием, по ее словам, оказался результативным и показал, что российские школьники знают историю страны, а также готовы дискутировать с учителем.

Президент России Владимир Путин провел открытый урок по истории в детском центре «Океан» во Владивостоке. Российский лидер рассказал о противостоянии Петра Первого со Швецией, которое закончилось под Полтавой. Путин оговорился и назвал конфликт двух государств Семилетней войной.

Это заметил школьник из Воркуты. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ученик представлял на марафоне Российское движение школьников в Коми.