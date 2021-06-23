Огородникам рассказали, почему капуста может давать плохой урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Одна из причин — это некачественный посевной материал. Следует использовать продукцию только знакомых компаний.

Кроме того, растению может не хватать света. Капусте он необходим, поэтому лучше выбирать хорошо освещенные места.

Также капусте необходима почта с нейтральной кислотностью. Для этого можно удобрять ее древесной золой или доломитовой мукой.,

Ранее дачникам рассказали, чем нужно удобрять огород летом, чтобы получить хороший урожай. Для огурцов, например, надо приготовить смесь из одной столовой ложки нитрофоски на ведро воды. Через неделю следует использовать раствор из полулитра коровяка и одной столовой ложки сульфата калия. Их также следует растворить в ведре воды.