Общество 04 мая 2023, 16:29 Оголившаяся на могиле Горшка девушка сбежала из России — СМИ SHOT: устроившая эротическую фотосессию на могиле Горшка девушка покинула РФ

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Девушка, устроившая эротическую фотосессию на могиле Горшка (музыканта Михаила Горшенева) в Петербурге, сбежала из страны после того, как ее поступком заинтересовалась полиция. Об этом написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Гражданка Белоруссии не стала сообщать, куда именно скрылась. По данным канала, это не ее родная страна.

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Вдова Горшенева, Ольга, сообщила журналистам, что считает оголение девушки на могиле актом вандализма и хочет, чтобы ее наказали.

О том, что что компания молодых людей организовала посиделки на могиле лидера «Короля и Шута», стало известно ранее. Они выпивали, а девушка — по предварительным данным, кеая Алевтина Фальковски — позировала на фоне памятника, зачем-то сняв юбку. Кадры попали в соцсети. После этого поклонница творчества Горшенева Анастасия Капустина создала петицию с требованием наказать девушку. Она отметила, что действия молодых людей попадают под статьи УК и КоАП. Ольга Горшенева попросила всех неравнодушных подписать петицию, «чтобы это животное не осталось безнаказанным».

Новая волна популярности группы «Король и Шут» началась на фоне выхода одноименного фэнтезийного сериала в начале этого года.