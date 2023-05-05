Общество 05 мая 2023, 18:28 Оголившаяся на могиле Горшка девушка извинилась перед его семьей Фанатка Горшка извинилась перед его семьей за эротическую фотосессию на могиле Telegram

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Фанатка Горшка (лидера «Короля и шута» Михаила Горшенева) Алевтина извинилась за эротическую фотосессию на его могиле, но подчеркнула, что приносит извинения исключительно его семье, но не агрессивным фанатам, которые на нее ополчились. Видеообращение опубликовал Telegram-канал SHOT.

Девушка подчеркнула, что теперь понимает, «особенно со слов его жены», что своим поведением «осквернила это место» и что для семьи музыканта его смерть была огромной утратой.

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«И приношу свои извинения перед ними. Но я не приношу извинения перед кучей агрессивных фанатов, которые на меня „заагрились“ за вот эти действия», — добавила Алевтина.

После полицейской проверки она сбежала из России и, по данным канала, находится в Литве. Она пояснила журналистам, что на той злополучной фотосессии на ней якобы были вовсе не трусы, а шорты, и этими снимками она якобы хотела продемонстрировать уважение к панк-культуре. Пока вокруг ситуации не разгорелся скандал, девушка не видела в фотографиях ничего предосудительного.