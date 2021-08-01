Огненные «Жигули». Блогер Вага объяснил, зачем превратил ВАЗ-2106 в машину-огнемет

Блогер-автомеханик Ваган Микаелян из Краснодара удивил всех, превратив обычную «шестерку» в настоящую машину-огнемет. Свою модификацию он назвал «Дракон». Вага рассказал «360», что такие машины они используют в автобоях.

Блогер объяснил, что они проводят автобои, и первую машину, которая в них проигрывает, они «эксклюзивным способом» наказывают. То есть уничтожают. И на следующих гонках в роли «убийцы» выступит машина-огнемет на базе ВАЗ-2106.

Задумка незамысловатая: горючая жидкость лежит в багажнике, вместе с воздухом. Через патрубки оно выходит в салон, а оттуда — на фары.

«В салоне краники открываются, топливо подается горючее — и все, возгорание обычное. Все очень просто», — объяснил изобретатель.

Идею проведения автобоев подсмотрели за рубежом. Правила просты, бои экстремальны: пилоты бьются на машинах, и кто остается последний, тот победил. Вага с друзьями тоже решили заняться этим.

Уже провели шесть автобоев. Все машины — «классика», до 1300 килограммов по техпаспорту.

«Собираются 12 участников, и бьются друг с другом. Кто последний остался на ходу, тот и выигрывает. Победитель получает гонорар 100 тысяч рублей», — поведал блогер.

В автобоях принимают участие простые люди: кто-то работает в автосервисе, кто-то просто увлекается этим. Такие бои в Краснодаре устраивают уже третий год.

«Пока людям все нравится, и никаких проблем пока еще не было», — отметил Вага.

Автобой происходит в квадрате с бетонным ограждением 40×30 метров. Это закрытая территория, по бокам стоят люди. По словам Ваги, все, в принципе, безопасно. Водители сами разрисовывают свои автомобили, кто-то рекламирует свой бизнес, кто-то Instagram.

До машины-огнемета еще была машина-зубило. Спереди стоял нож, машину разгоняли до 80-90 километров в час, и она «прорезала» горе-болид. Еще у Ваги есть багги — возможно, самый мощный в России. С помощью него они тоже «ломают» машины. Однажды проигравшую машину разорвали пополам — с помощью двух других, которые цепляли тросом с обеих сторон.

«А еще у нас была машина-зубило, мы ее с крана с высоты 60 метров просто скинули на проигравшую машину. Способы разные», — рассказал Вага.

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