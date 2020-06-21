«Огненные картины» создадут россияне в День памяти и скорби

Патриотические акции и инсталляции пройдут в День памяти и скорби в различных регионах России. Во время традиционной «Свечи памяти» жители зажгут свечи и лампады, создав «огненные картины» в память о героях, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня — в день начала войны в СССР. По традиции в этом году состоится ночная акция «Свеча памяти», однако из-за пандемии ее традиционный формат изменится. Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала РИА «Новости», что количество участников будет ограничено из-за коронавируса, однако каждый желающий сможет присоединиться к акции в режиме онлайн — зажечь электронную свечу на сайте деньпамяти.рф. В этом году в ней будут участвовать не только регионы России, но и представительства «Волонтеров Победы» за рубежом.

Даже в это непростое время долг каждого из нас — вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь свечи памяти в честь своих героев

«Огненные картины» создадут участники из городов-героев — из своих свечей он выложат изображения, причем каждое из них будет связано с вкладом конкретно этого региона в Победу.

На всей территории России 22 июня пройдет минута молчания. Она начнется в 12:15 по московскому времени. Именно в этот миг в 1941 году в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на СССР и начале Великой Отечественной войны.