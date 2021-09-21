Оглашение приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне» назначили на 30 сентября

В Заводском районном суде города Кемерово назвали дату оглашения приговора по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Заседание пройдет в 10:00 по московскому времени 30 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный суд.

Рассмотрение данного дела длится с мая 2019 года. Обвинения должны вынести восьмерым фигурантам. Гособвинение запрашивает для них разные сроки: от пяти лет до 14,5 года. Самый большой срок может получить генеральный директор комбината Юлия Богданова — 14 лет и шесть месяцев. Для гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок запрашивают 14 лет лишения свободы, для технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгия Соболева — 13 лет наказания.

Фигурантами дела также являются руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании — инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Огонь распространился на самом верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые площадки. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них были дети.