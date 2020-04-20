Оглашение итогов конкурса на создание эскиза памятника Чайковскому перенесли из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге перенесли итоги международного архитектурного конкурса на создание эскиза памятника композитору Петру Чайковскому. Об этом написал сайт «Петербургский дневник».
Новая дата и формат подведения итогов конкурса уточняются. Все будет зависеть от сценария вокруг коронавирусной инфекции. На данный момент жюри не готово переходить в онлайн-режим.