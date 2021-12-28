Офтальмолог Шилова рассказала о последствиях «выстрела» пробкой от шампанского в глаз

Попадание пробки от шампанского в глаз — травма, которая может привести к серьезным последствиям. Именно такие травмы нередки в новогоднюю ночь, рассказала в интервью для сайта телеканала «Звезда» врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Пробка от шампанского летит с большой скоростью, поэтому попадание ее в лицо чревато серьезными повреждениями.

«Появляются и осложненные катаракты, и разрывы сосудистой оболочки, разрывы сетчатки, отслойка сетчатки, тяжелые воспалительные заболевания. В общем, такая взрывная травма, она чаще всего в тяжелой степени. Для глаза, конечно, очень опасно, когда пробка из-под шампанского попадает в глаз», — рассказала специалист.

Она добавила, что такая травма может привести даже к потере глаза и предупредила, что открывая бутылку с шампанским, ее всегда нужно направлять в сторону от людей.

«Всегда, когда вы открываете шампанское, надо в сторону, потому что может быть тяжелая травма. Новые года — всегда неспокойны. Прямо после 12 часов начинаются звонки», — поделилась Шилова.