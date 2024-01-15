Общество 15 января 2024, 17:51 Офтальмолог Шилова: процедура по изменению цвета глаз грозит инфекционными осложнениями

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Кератопигментация — процедура, при которой роговицу окрашивают для изменения цвета глаз. Офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, какую опасность представляют эти медицинские манипуляции, передала «Вечерняя Москва».

Среди минусов врач выделила возможность инфекционных, аллергических и токсических осложнений. Кроме того, присутствует вероятность механической перфорации роговицы.

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По словам эксперта, процедура, которая отличается высокой стоимостью, может иметь нестойкий косметический эффект.