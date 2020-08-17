Офтальмолог объяснил, почему мужчины и женщины видят разные цвета

Люди видят цвета по-разному. Зачастую все нарушения цветового восприятия относят к дальтонизму, что не является верным. Как правило, подобный дефект чаще встречается у мужчин.

Врач-офтальмолог высшей категории и доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко объяснила в интервью радио Sputnik, что на самом деле можно считать дальтонизмом.

По ее словам, при этом заболевании из восприятия выпадает целый цвет. Однако чаще речь идет о нарушениях, когда человек не может воспринимать отдельные оттенки. Например, не способен определить, салатовый перед ним цвет или зеленый.

«Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое», — подчеркнула Лещенко. Приобретенные нарушения цветовосприятия касаются именно различения оттенков.

Врач заметила, что нельзя с уверенностью утверждать, что один человек видит цвет абсолютно так же, как и другой. Офтальмолог обратила внимание и на тот факт, что нарушения восприятия обычно чаще фиксируют у мужчин.

«Мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии», — заключила она.