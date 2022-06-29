Офтальмолог Левина рассказала, как правильно выбрать солнцезащитные очки

Выбирая солнечные очки, нужно обращать внимание на цвет линз и степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Хорошие очки должны блокировать 100% ультрафиолетовых лучей. Такую защиту обеспечивает обозначение UV400 на очках. При этом по ГОСТ минимально допустимое значение — UV380.

«Максимальную защиту от ультрафиолета обеспечивает поляризация. Она защищает не только от падающего ультрафиолета, но и отраженного. Эксперты сообщают, что до 70% ультрафиолета, который мы получаем, является отраженным, будь то водная гладь, дорожное полотно и так далее. Поэтому для спасения от бликов самый хороший вариант — солнцезащитные очки с поляризацией», — рассказала Левина.

При этом ношение очков с высокой степенью затемнения может быть опасным. Темнота линз не гарантирует лучшую защиту от ультрафиолета, предупредила врач. Слишком темные очки, наоборот, могут вредить.

«Если линза очень темная, то мы рефлекторно реагируем расширением зрачков, соответственно, если линза некачественная или повреждена, то максимальный объем ультрафиолета через расширенный зрачок попадает в глубже лежащие ткани», — пояснила она.