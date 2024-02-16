Общество 16 февраля 2024, 11:54 Офтальмолог Лещенко посоветовала избегать резких наклонов при близорукости

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Прогрессирование близорукости может привести к отслоению сетчатки глаза. В беседе с радиостанцией Sputnik офтальмолог Ирина Лещенко рассказала о мерах предосторожности для людей с миопией.

«Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка», — пояснила эксперт.

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По словам врача, при соответствующем диагнозе не стоит долго смотреть вниз и резко наклоняться. Кроме того, Лещенко рекомендовала таким пациентам отказаться от экстремальных видов спорта.