16 февраля 2024, 11:54
Офтальмолог Лещенко посоветовала избегать резких наклонов при близорукости
Прогрессирование близорукости может привести к отслоению сетчатки глаза. В беседе с радиостанцией Sputnik офтальмолог Ирина Лещенко рассказала о мерах предосторожности для людей с миопией.
«Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка», — пояснила эксперт.
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По словам врача, при соответствующем диагнозе не стоит долго смотреть вниз и резко наклоняться. Кроме того, Лещенко рекомендовала таким пациентам отказаться от экстремальных видов спорта.
Врачи
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