Общество 16 января 2024, 17:37 Офтальмолог Анисимова: чтение лежа может привести к ухудшению зрения

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Офтальмолог Валентина Анисимова рассказала о повседневных привычках, которые отрицательно влияют на состояние глаз. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам врача, ухудшением зрения может обернуться чтение книги или текста с экрана телефона в лежачем положении. Объясняется это постоянным изменением фокуса расстояния.

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Негативный эффект оказывают и просроченные контактные линзы. Они способны занести инфекцию в глаз, что приведет к истончению и дистрофии роговицы, подчеркнула эксперт. В такой ситуации присутствует вероятность получить слепоту, добавил сайт kp.ru.