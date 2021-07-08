Офсетные контракты на услуги сможет заключать Москва в 2022 году

Практику заключения офсетных контрактов на оказание услуг распространят в Москве с июля 2022 года. Сделать это позволят принятые поправки к федеральному закону № 44-ФЗ.

Офсетный контракт — это государственная закупка, подразумевающая не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика.

Среди них создание, модернизация или освоение производства этой продукции на территории субъекта России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Принятые поправки позволят городу заключать офсетные контракты на услуги. В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов услуги связи. Например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, экзопротезирование, переработка и утилизация отходов Владимир Ефимов.

Москва стала первым регионом России, начавшим подписывать офсеты с инвесторами. Этот механизм внедрили еще в 2016 году.

Это сделали при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития России.

«По офсетному контракту инвестор должен будет создать или реконструировать на территории города объект, используемый для оказания такой услуги, что, как правило, дает городу новые рабочие места», — сообщил Ефимов.

Задачи офсетного контракта

Главная цель офсетного контракта — стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих. В

се контракты направлены в том числе на импортозамещение. Офсеты заключаются на срок до 10 лет, а минимальный объем инвестиций составляет миллиард рублей.

Сегодня подписанными являются уже пять офсетов. Они подразумевают поставку городу лекарств, медицинских изделий, продуктов детского питания. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Совокупный объем частных инвестиций по пяти столичным офсетам — почти 13 миллиардов рублей, а объем закупки городом — 72,7 миллиарда рублей Александр Прохоров.

По его словам, для Москвы одно из главных преимуществ подписанных офсетных контрактов — значительное снижение их начальных цен, то есть экономия бюджетных средств.

«Кроме того, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления. Инвесторы при заключении такого контракта получают платежеспособного покупателя в лице Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производимой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков», — отметил Прохоров.

По закону поставляемый товар должен быть российского происхождения. Например, в случае московских офсетов по лекарствам 50% закупки относится к импортозамещаемым товарам, а по медицинским изделиям для стомированных пациентов это почти 100% импортозамещение.

«В качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона страны. По стопам столицы уже пошла Московская область — там заключен офсет в фармацевтике», — рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Распространение опыта

Она добавила, что в конце прошлого года о намерении подписать офсетный контракт объявили в Башкортостане.

Москва, в свою очередь, всегда готова помочь коллегам из других регионов масштабировать практику офсетов. Мы принимаем активное участие наряду с федеральными властями в обсуждении поправок к действующему законодательству Светлана Ганеева.

По ее словам, московская практика представлена на портале «Смартека АСИ», где ее можно подробно изучить, задав вопросы экспертам.