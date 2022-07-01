Оформление паспорта в России стало быстрее

До пяти дней сокращен в России срок оформления паспорта гражданина страны, независимо от места жительства и причины замены документа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-центра МВД.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сообщали в пресс-центре.

Там также добавили, что норма будет распространяться и при получении паспорта с электронным носителем. Ранее срок оформления документа составлял 10 дней в случае подачи заявления по месту жительства и 30 дней для всех прочих вариантов.

Летом 2021 года был продлен срок действия паспортов РФ. В частности, срок замены по достижении 20 и 45 лет увеличен до 90 дней. Также с 30 до 90 дней был увеличен срок подачи документов на паспорт для граждан, достигших 14 лет.

По данным МВД России, за январь–май 2022 года было оформлено 4 808 079 паспортов гражданина РФ. Это почти на 634 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2 781 488 внутренних паспортов.