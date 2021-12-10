Оформление инвалидности упростят в России

Минтруд разработал проект постановления, согласно которому инвалидность в будущем можно будет получить легче. Для этого предложили дать возможность отправлять человека на медико-социальную экспертизу (МСЭ) не только государственной, но и частной медицинской организации. Она сама сможет передать в бюро МСЭ все сведения о его состоянии здоровья, которые необходимы для установления инвалидности.

Представители министерства отметили, что человеку необязательно надо будет идти в свою поликлинику. Пройти обследование и получить направление на освидетельствование инвалидности он сможет в любом лечебном учреждении. Кроме того, он сможет выбирать, как проходить экспертизу — лично либо заочно. О своем решении заранее нужно будет сообщить врачу. Об этом написала «Российская газета».

Если говорить о заочной форме, то в таком случае решение об установлении инвалидности и присвоении группы будет приниматься на основании записей в медицинских документах, их направит медорганизация. Однако человеку все же придется приехать лично, чтобы ему составили программу реабилитации. Для этого нужно будет пройти дополнительное обследование. Его проводят только специалисты МСЭ.

Новый порядок для получения инвалидности намерены вводить постепенно. С весны 2022 года он заменит временный, действующий с весны 2020 года. Уже с 1 марта получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любой клинике.

Также в следующем году начнутся переоснащение всех бюро МСЭ и апробация новой дистанционной формы обследований граждан с применением телемедицинских технологий. Минтруд добавил, что они станут доступными по всей стране с 1 июня 2023 года.