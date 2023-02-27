Общество 27 февраля 2023, 03:41 Оформление инвалидности предложили сделать дистанционным «Известия»: правительство рассмотрит возможность дистанционного оформления инвалидности freepik

Читать 360tv в

Правительство России рассматривает возможность ввести дистанционное проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) для оформления инвалидности и продления документов. Как сообщил источник «Известий», нововведение может заработать уже в июле, однако по техническим причинами дату могут перенести на неопределенный срок.

Проходить экспертизу заочно россияне могут с июля 2022 года. Новый закон позволит им не посещать вышестоящие инстанции для обжалования решения местной МСЭ. Жители страны смогут привлечь к рассмотрению своей ситуации региональных или федеральных специалистов.

Реклама

«Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно) решение бюро, делавшего экспертизу, можно обжаловать в вышестоящем бюро — в главном по региону или в федеральном, расположенном в Москве. Обжаловать решение МСЭ можно также очно, написав заявление в бюро МСЭ по месту жительства или заочно на портале госуслуг», — рассказали изданию в пресс-службе Минтруда.

Реклама

Кабинет министров ввел новые правила оформления инвалидности в России с 1 июля 2022 года. Люди получили возможность выбирать, как им проходить медико-социальную экспертизу — очно или дистанционно. До этого дня в связи с пандемией коронавируса был возможен лишь заочный формат.