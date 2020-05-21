    21 мая 2020, 14:14

    Оформление документов дольщиков частично переведут в онлайн

    Эля Данилюк

    Кадастровый учет и регистрацию прав в России упростят из-за пандемии. Некоторые услуги переведут в онлайн. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщила «Комсомольская правда».

    «Они (поправки в законодательство — прим. ред.), в частности, направлены на сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов», — рассказал премьер.

    Если заявления не связаны с переходом или ограничением прав, их можно будет подать дистанционно — через личный кабинет на портале госуслуг.

    Через интернет можно теперь оформить множество услуг. Сотрудники банков могут оформить ипотеку. Для этого вам даже не понадобится выходить из квартиры.

    Оформить землю, имущество и решить все возможные вопросы на эту тему тоже удается онлайн. Услуги доступны на портале rosreestr.ru. Получить их можно, если у вас есть электронная цифровая подпись.

    Зарегистрироваться на бирже труда тоже можно не выходя из дома.