Оформление документов дольщиков частично переведут в онлайн

«Они (поправки в законодательство — прим. ред.), в частности, направлены на сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов», — рассказал премьер.

Если заявления не связаны с переходом или ограничением прав, их можно будет подать дистанционно — через личный кабинет на портале госуслуг.

Через интернет можно теперь оформить множество услуг. Сотрудники банков могут оформить ипотеку. Для этого вам даже не понадобится выходить из квартиры.

Оформить землю, имущество и решить все возможные вопросы на эту тему тоже удается онлайн. Услуги доступны на портале rosreestr.ru. Получить их можно, если у вас есть электронная цифровая подпись.

Зарегистрироваться на бирже труда тоже можно не выходя из дома.