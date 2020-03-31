Оформление больничных в личном кабинете разрешили 30 марта
На сайте Фонда социального страхования появилась возможность оформить больничный лист в личном кабинете. Такая услуга доступна для россиян, которые приехали из потенциально опасных стран из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило ИА RNS.
Оформить больничный лист онлайн можно с трех часов дня 30 марта текущего года. Пользователи получат листки нетрудоспособности в электронном виде при помощи личных кабинетов ЕПГУ.
Услугой могут воспользоваться все граждане России, «прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией».