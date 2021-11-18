Оформить выплату для медиков, которые лечат больных СОVID-19, предложили в Госдуме

В Госдуме предложили материально поддержать детей из семей медработников, которые лечат больных коронавирусом. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Василий Власов. Об этом написал RT.

В своем письме политик отметил, что на протяжении нынешнего года медработники оказывают помощь сотням тысяч граждан страны, заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом опросы из СМИ показывают, что медперсонал испытывает колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.