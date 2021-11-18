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    18 ноября 2021, 10:36

    Оформить выплату для медиков, которые лечат больных СОVID-19, предложили в Госдуме

    Депутат Власов предложил поддержать детей медиков, которые работают в режиме колоссальной нагрузки

    Оксана Лавнюженко

    В Госдуме предложили материально поддержать детей из семей медработников, которые лечат больных коронавирусом. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Василий Власов. Об этом написал RT.

    В своем письме политик отметил, что на протяжении нынешнего года медработники оказывают помощь сотням тысяч граждан страны, заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом опросы из СМИ показывают, что медперсонал испытывает колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку.

    «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.