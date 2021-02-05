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    05 февраля 2021, 17:47

    Водителям напомнили о возможности оформить ОСАГО через «Сбер»

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    Водителей без ОСАГО на дорогах Москвы в тестовом режиме вычисляют при помощи видеокамер с 2019 года, а теперь система станет полностью автоматизированной. В Сбербанке напомнили, что оформить полис можно в его отделениях или онлайн.
    Водителям напомнили о возможности оформить ОСАГО через «Сбер»

    Уже сегодня получить ОСАГО можно не только в страховых компаниях, но и в Сбербанке. Причем сделать это удастся как в отделениях, так и через мобильное приложение.

    Об этом рассказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.

    Мы видим спрос на эту услугу. У нас много людей оформляют ОСАГО онлайн. Но многие приходят и в наши отделения

    Сергей Ганиев.

    Например, в Подмосковье работает уже более 300 отделений, в которых предоставляют такую услугу. На это уходит не более пяти минут.

    Заявителям помогут сотрудники банка. Они рассчитают цены на ОСАГО сразу в 12 страховых компаниях. Там же можно будет узнать свой коэффициент аварийности и размер скидки за безаварийную езду.

    Набор документов стандартный: СТС, ПТС, водительское удостоверение и паспорт. Полис отправят на электронную почту.

    В онлайн-режиме, с помощью мобильного приложения «Сбера», ОСАГО оформили уже тысячи автомобилистов.