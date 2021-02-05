Водителям напомнили о возможности оформить ОСАГО через «Сбер»

Уже сегодня получить ОСАГО можно не только в страховых компаниях, но и в Сбербанке. Причем сделать это удастся как в отделениях, так и через мобильное приложение.

Об этом рассказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Ганиев.

Мы видим спрос на эту услугу. У нас много людей оформляют ОСАГО онлайн. Но многие приходят и в наши отделения Сергей Ганиев.

Например, в Подмосковье работает уже более 300 отделений, в которых предоставляют такую услугу. На это уходит не более пяти минут.

Заявителям помогут сотрудники банка. Они рассчитают цены на ОСАГО сразу в 12 страховых компаниях. Там же можно будет узнать свой коэффициент аварийности и размер скидки за безаварийную езду.

Набор документов стандартный: СТС, ПТС, водительское удостоверение и паспорт. Полис отправят на электронную почту.

В онлайн-режиме, с помощью мобильного приложения «Сбера», ОСАГО оформили уже тысячи автомобилистов.