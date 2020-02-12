Официантка заявила в полицию на доминиканца ради денег за интим

Ранее судимая девушка рассказала полиции о том, что знакомый изнасиловал ее и выгнал из квартиры. Сотрудник прибыл на место происшествия и обнаружил доминиканца. Тот рассказал, что узнал заявительницу на сайте знакомств.

Пара решила познакомиться ближе: они выпили алкоголь и по взаимному согласию перешли к интиму. После повторной встречи девушка стала вымогать деньги, из-за чего ее и выгнали из квартиры.

Через несколько дней девушка попросила остановить проверку и не возбуждать уголовное дело.