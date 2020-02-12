Официантка заявила в полицию на доминиканца ради денег за интим
Официантка петербургского ресторана заявила в полицию на гражданина Доминиканской Республики. Она пожаловалась на изнасилование, чтобы получить 25 тысяч рублей за интим. Об этом сообщили «Невские новости».
Ранее судимая девушка рассказала полиции о том, что знакомый изнасиловал ее и выгнал из квартиры. Сотрудник прибыл на место происшествия и обнаружил доминиканца. Тот рассказал, что узнал заявительницу на сайте знакомств.
Пара решила познакомиться ближе: они выпили алкоголь и по взаимному согласию перешли к интиму. После повторной встречи девушка стала вымогать деньги, из-за чего ее и выгнали из квартиры.
Через несколько дней девушка попросила остановить проверку и не возбуждать уголовное дело.