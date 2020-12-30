Официант рассказал, как бары и кафе проводят ночные тусовки в пандемию

По его словам, приглашения на ночные тусовки присылают в мессенджерах лишь постоянным клиентам. Масштабные мероприятия иногда обсуждаются в закрытых группах в социальных сетях. В заведения пускают после виртуального фейс-контроля. Уточняется, что заявка с пустой страницы без фото отклоняется.

«Запускаем по одному, через черный вход. Охранники сверяют фамилии и пароль по списку и меряют гостю температуру. Болеющих разворачиваем домой», — объяснил сотрудник общепита.

Гостям нельзя делать селфи, фото и снимать видео. Если кадры появятся в соцсетях, в заведение придут с проверкой.