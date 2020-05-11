Для определения наличия коронавируса используются официально зарегистрированные тесты. Их нельзя приобрести в Сети.

«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете», — приводит Telegram-канал сайта стопкоронавирус.рф ответ Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сейчас в стране зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов на коронавирус. Все они обладают высокой диагностической точностью. При этом специалисты подчеркивают, что исследование может показать отрицательный результат, даже если есть определенные симптомы. Например, у человека может быть ОРВИ, вызванная другим возбудителем.

За прошедшие сутки наличие коронавируса подтвердили в России у 11 656 человек. Общее число инфицированных составило 221 344 пациента. Как пояснял ранее директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, рост заражений коронавирусом объясняется тем, что российские специалисты с каждым днем проводят все больше тестов.

По всему миру медики помогают вылечиться от COVID-19 более 4,1 миллиона человек. Выписались из больниц после заражения 1,5 миллиона пациентов, скончались — 284 204.