Официальные рекламные посты появятся в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление официальных рекламных постов в мессенджере. Он считает, что большинство пользователей едва ли заметит изменение.

По словам Дурова, мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Таким образом, реклама затронет только большие каналы, где такие посты уже есть.

Дуров заверил, что для показа рекламы не будут использованы личные данные, потому что конфиденциальность пользователей для Telegram стоит на первом месте.

«Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей», — пояснил он.

По словам основателя мессенджера, официальные рекламные сообщения будут короткими, без фото и внешних ссылок. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале, уточнил Дуров.

Он напомнил, что сейчас в мессенджере можно видеть рекламную информацию, которую публикуют владельцы разных каналов, но это выглядит, как обычное сообщение. По его мнению, официальные рекламные сообщения, которые внедрит Telegram, будут намного более комфортными и ненавязчивыми.

«Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — заключил он.