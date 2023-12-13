Общество 13 декабря 2023, 11:04 «Офицеры России» поддержали решение Владимира Путина о выдвижении на президентские выборы

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Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой принял участие в конференции, посвященной Дню Героев Отечества. В ходе выступления он заявил о единогласной поддержке решения Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

«Это очень правильный, своевременный и ответственный выбор. Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к победе! И такой лидер у нашего народа есть!» — высказался военный.

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Глава Совета мужества и отваги ассоциации Владимир Горовой также добавил, что действующий президент России — это именно тот руководитель, который отвечает за свои решения и доводит начатое до конца.