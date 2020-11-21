Офицера полиции уволили после ДТП и дебоша в Курске

Офицера полиции уволили из органов внутренних дел после ДТП и дебоша в Курске. Об этом «360» сообщили в УМВД по Курской области.

«По факту неправомерных действий сотрудника незамедлительно назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Руководством принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области управлял Lada Granta. Он врезался в «Газель», которая стояла на обочине. Авария произошла на улице Суворовской 20 ноября, около 19:30. По инерции большегруз столкнулся с припаркованной впереди «Нивой». Никто не пострадал, в салонах автомобилей никто не сидел.

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По версии следствия, офицер полиции был пьян. На место ЧП приехали экстренные службы, но виновник ДТП отреагировал на них агрессивно. Он нелестно отозвался об инспекторах ГИБДД и угрожал им. Один из полицейских заснял происходящее на видео, дебошир попытался выбить камеру из рук инспектора.

Назначена служебная проверка. Вместе с офицером полиции ехала его жена, она тоже снимала происходящее на видео.