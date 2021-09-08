Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лично знал главу МЧС Евгения Зиничева. Министр погиб 8 сентября, спасая известного режиссера Александра Мельника, который упал с обрыва в реку.

«Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моем сердце. Очень немногословный человек, который в разных ситуациях зарекомендовал себя профессионалом и просто мужчиной», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель. Он выразил соболезнования его семье и знакомым, а также подчеркнул, что коллегам будет сильно его не хватать. Глубокие соболезнования семье принес и президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путина и Зиничева связывали многие годы совместной работы.

Евгений Зиничев прибыл в Красноярский край на учения МЧС в Арктике. Он находился в Норильске вместе с 63-летним кинорежиссером Александром Мельником, который выбирал локацию для съемки своей новой картины. Они стояли на краю обрыва, когда Мельник оступился и сорвался вниз, упав в реку. По словам Маргариты Симоньян, Зиничев не раздумывая прыгнул за ним, однако разбился о выступающий из воды камень. В результате оба погибли.