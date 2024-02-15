Общество 15 февраля 2024, 08:51 Офицер назвал продвижение ВС России в Харьковской области происками спецслужб Украины Офицер Марочко: ЦИПсО активизировались в России и на Украине РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы распространили фейки в России и собственной стране. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, Центры информационно-психологических операций активизировались на фоне неудач Вооруженных сил Украины на поле боя. Андрей Марочко сообщил, что в интернете распространили постановочные видео для поднятия морального духа украинцев либо указали в роликах ненастоящие место и время съемки.

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В России на псевдопатриотических ресурсах, по словам офицера, наоборот, преувеличили успехи и рассказали о стремительном наступлении. Андрей Марочко опроверг планы освободить ЛНР к концу февраля, значительное продвижение российских войск в ДНР и Харьковской области.

«Подается заведомо ложная информация о продвижении наших войск и завышаются успехи. Такие действия направлены на получение в дальнейшем „перемог“, не имеющих под собой никаких оснований», — объяснил он.

Сотрудники ЦИПсО устраивали массированную охоту на россиян в мессенджерах и соцсетях. Они выманивали номера банковских карт у родственников военнослужащих.