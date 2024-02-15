Общество 15 февраля 2024, 18:17 Офисный центр с подземным паркингом построят на юге Москвы Княжевская: многофункциональный офис построят в Даниловском районе Москвы Freepik

Читать 360tv в

На юге Москвы построят многофункциональный офисный комплекс площадью 24,6 тысячи квадратных метров за счет средств инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Предполагается, что новое здание с несколькими входными группами и подземным паркингом разместится на стилобате», — сказала она.

Реклама

Она также уточнила, что прилегающую к объекту территорию благоустроят. Так, рядом с зданием будут зеленые участки и наземная парковка. Кроме того, для реализации проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что главная задача — выбрать полезным и востребованный функционал для таких территорий, чтобы горожане могли с удобством пользоваться ими и строить свой бизнес.

Кроме того, жилой комплекс из пяти зданий построят на юго-востоке Москвы.