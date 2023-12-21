Общество 21 декабря 2023, 15:06 Офисный квартал построят на Ходынском бульваре в Москве Бочкарев: летом 2024 года начнется строительство офисного центра на Ходынке РИА «Новости»

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В Хорошевском районе Москве по адресу Ходынский бульвар, 6/2 появится крупный офисный центр. Его начнут возводить летом 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-квартал включит три здания площадью 89 тысяч квадратных метров. Благодаря его строительству появится около девяти тысяч новых рабочих мест.

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«Помимо офисной части, на первых этажах зданий будут открыты магазины кафе, рестораны и фитнес-студии», — подчеркнул заммэра.

В проект также включили благоустройство прилегающей территории, которое улучшит связь бизнес-центра с ландшафтным парком Ходынское поле.

Сейчас началась разработка проектной документации для получения официального разрешения на возведение объекта. Начало основных строительных работ запланировали на лето 2024 года. Девелопером выступит компания STONE.

Кроме того, к весне 2024 года в Кузьминках построят торговый центр с гастрономическим пространством.