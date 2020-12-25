Аршавин назвал себя «офисной крысой»

Бывший футболист «Зенита», а сейчас директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского клуба Андрей Аршавин заявил, что стал «офисной крысой».

По словам спортсмена, ту позицию, которую он занимает сейчас, могли занять два человека — это футболист Александр Кержаков и сам Аршавин. Говоря о том, смогли бы они работать вдвоем, Аршавин отметил, что, по его мнению, им было бы сложно, если бы один из них занимал должность, а второй был бы его заместителем.

«Керж (Александр Кержаков — прим. ред.) — он больше про тренера. Он заявлял об этом, и руководители об этом знают. Керж пока в тренерской стезе и остается, а я пока стал офисной крысой», — заявил Аршавин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Летом 2020 года Андрей Аршавин рассказал, что хотел бы стать президентом «Зенита». Он отметил, что хотел бы получить приглашение на должность президента клуба благодаря своим успехам. По словам Аршавина, у него такое же отношение к посту спортивного директора «сине-бело-голубых».

В 2018 году Андрей Аршавин завершил свою игровую карьеру. Он выступал в качестве полузащитника в «Зените» в 2000–2009 годах, а также с 2012 по 2015 год. В составе «сине-бело-голубых» футболист стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также Аршавин играл в российской сборной. В составе национальной команды он завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Кроме того, Аршавин выступал за английский клуб «Арсенал», казахстанский «Кайрат», а также краснодарскую «Кубань».