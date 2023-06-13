13 июня 2023, 19:16
Офисное пространство на 1,2 тысячи мест откроют в Таганском районе Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: офисный кластер на 1200 рабочих мест откроют в Таганском районе
После реконструкции в Таганском районе откроется офисное пространство на 1200 рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Отреставрированные здания офисного кластера находятся на территории в два гектара по адресу улица Сергия Радонежского, дом 15–17, строение 2, рядом со станциями метро «Площадь Ильича» и «Римская».
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По словам Бочкарева, реорганизация промзоны в бизнес-центр позволит создать рабочие места и привлечь инвестиции. Он напомнил, что здания признаны объектом исторического и культурного наследия Москвы.
Офисное пространство вошло в масштабный проект P.A.N.G.A.E.A, который состоит из 23 зданий, площадь которых превысит 18 тысяч квадратных метров, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Открытие помещений запланировали на 2023 год.
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Андрей Бочкарев
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