Важное 16 декабря 2022, 11:53 Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях света на Украине Зеленский: экстренные аварийные отключения света вводят по всей Украине freepik

Читать 360tv в

Экстренные отключения света вводятся на всей территории Украины после массированного ракетного удара. Информацию об этом сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, сообщило РИА «Новости».

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — сказано в сообщении.

Реклама

Ракетная атака на территорию Украины привела к многочисленным повреждениям объектов на востоке и юге страны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Реклама

Утром 16 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Вначале она распространилась на несколько регионов, однако вскоре их количество продолжило расти. Затем стало известно, что во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что проблемы связаны с повреждениями инфраструктуры. Несколько участков украинских железных дорог также остались без света после взрывов.