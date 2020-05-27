Офис Googlе в России закидали дымовыми шашками. Глава проекта WarGonzo назвал причины

Сегодня днем подписчики канала WarGonzo на YouTube устроили протест около офиса Google. Они забросали штаб-квартиру дымовыми шашками. Основатель YouTube-канала Владимир Пегов поделился с «360» своим мнением на этот счет.

Таким способом подписчики выразили свой протест политики видеохостингу в отношении каналов WarGonzo, NewsFront и AnnaNews. Ранее YouTube удалил документальный фильм, выложенный WarGonzo, под названием «Позывной „Донецк“. История одного аэропорта». Видео было посвящено атаке кировоградским спецназом при поддержке ВВС Украины аэропорта имени Прокофьева.

По словам основателя проекта, об акции он узнал от подчисчиков.

«Акция организована спонтанно, после того как два часа повисел фильм. Его в где-то в час дня удалили. Около 16:00 мне написали подписчики. Они рассказали, что подготовили акцию, и нужно как можно быстрее быть около офиса Google», — рассказал Пегов.

Он отметил, что люди сами захотели это организовать.

«А я не пытался их остановить. Я не вижу ничего страшного для Google — это скорее символическая акция, нежели акция, призванная нанесли материальный ущерб», — пояснил владелец канала.

Он добавил, что блогеры писали апелляции в YouTube на счет удаления, но никакой реакции не последовало. Теперь организаторы проекта будут размещать этот фильм на других площадках.

Компания Google отказалсь комментировать «360» ситуацию.

Ранее YouTube удалил обращение президента Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом. Роскомнадзор потребовал у Google объяснить, почему видео заблокировали.