Общество 14 декабря 2023, 16:46 ОЭЗ в Шебекине поможет восстановить экономику Белгородской области Путин поручил создать ОЭЗ в Шебекине для восстановления экономики региона РИА «Новости»

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В Белгородской области создадут особую экономическую зону, чтобы обеспечить восстановление экономики региона. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил кабмину внести предложения по вопросу в ближайшее время.

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«Думаю, условия особой экономической зоны в Шебекине, создания там такой зоны надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время», — сказал он.

Путин обратил внимание на необходимость сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики региона в том числе за счет ОЭЗ.

С просьбой к президенту о создании особой экономической зоны хотя бы на ближайшие три-пять лет обратился директор завода под Белгородом. Он попросил помочь в восстановлении производства после атак со стороны Украины.

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что украинские боевики нанесли серьезный ущерб предприятиям Шебекина.