Одобрено финансирование строительства 15 школ в четырех российских регионах

В Белгородской, Калужской, Самарской областях и в Республике Бурятия в скором времени построят 15 новых школ. Решение и финансировании принимали коллегиальные органы ВЭБ.РФ. Об этом написал «Царьград».

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена правления Юрия Корсуна, для начала реализации проекта одобрена сумма до 3,2 миллиарда рублей. В Калужской и Самарской областях начнется строительство по одной школе, три школы запланировано построить в Белгородской области, 10 школ в Бурятии.

Все эти проекты вошли в программу «Развитие образования», которая была запущена Минпросвещения РФ в 2021 году. По ней предусмотрено субсидирование региональных объектов из средств федерального бюджета. К 2025 году в России планируют построить более 647 тысяч новых ученических мест.

Решение проблемы с нехваткой школьных мест позволит вывести страну в первую десятку государств с наилучшим качеством образования к 2024 году. В школьных зданиях появятся бассейны, современные спортивные залы, преобразятся библиотеки, а также творческие и научные занятия.